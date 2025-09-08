黒×紫でアースラの衣装をイメージ！ベルメゾン ディズニー「ドレスワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、パープルの配色切り替えがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「ドレスワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ドレスワンピース」アースラ
© Disney
価格：7,990円（税込）
サイズ：M、L、LL
前：左右ポケット
アジャスター付き肩紐
裏地なし
生地：＜織物＞ポリエステル100％(ピーチスキン）、【別布】ポリエステル100%（ジョーゼット)
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」の衣装をイメージしたドレスワンピース。
裾部分のパープルの配色切り替えがインパクト抜群◎
黒×紫の配色使いで、「アースラ」の足を表現しています。
© Disney
胸元に施された貝モチーフの刺しゅうがアクセントに！
黒地にゴールドの刺繍が映えます。
© Disney
肩紐はアジャスター付きなので簡単にお好みの位置で調節ができます。
© Disney
両サイドにはそれぞれポケットも。
ハンカチやスマホなどの持ち歩きにも便利です☆
© Disney
＜素材アップ＞
程よい光沢があるなめらかな素材を使用しています。
さらっと着れるので、どのようなインナーとも合わせやすく、様々なコーディネートが楽しめそう。
『リトル・マーメイド』の「アースラ」からインスピレーションを得たキャミワンピ。
パープルの配色切り替えがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「ドレスワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
