ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、パープルの配色切り替えがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「ドレスワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドレスワンピース」アースラ

© Disney

価格：7,990円（税込）

サイズ：M、L、LL

前：左右ポケット

アジャスター付き肩紐

裏地なし

生地：＜織物＞ポリエステル100％(ピーチスキン）、【別布】ポリエステル100%（ジョーゼット)

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リトル・マーメイド』のディズニーヴィランズ「アースラ」の衣装をイメージしたドレスワンピース。

裾部分のパープルの配色切り替えがインパクト抜群◎

黒×紫の配色使いで、「アースラ」の足を表現しています。

© Disney

胸元に施された貝モチーフの刺しゅうがアクセントに！

黒地にゴールドの刺繍が映えます。

© Disney

肩紐はアジャスター付きなので簡単にお好みの位置で調節ができます。

© Disney

両サイドにはそれぞれポケットも。

ハンカチやスマホなどの持ち歩きにも便利です☆

© Disney

＜素材アップ＞

程よい光沢があるなめらかな素材を使用しています。

さらっと着れるので、どのようなインナーとも合わせやすく、様々なコーディネートが楽しめそう。

『リトル・マーメイド』の「アースラ」からインスピレーションを得たキャミワンピ。

パープルの配色切り替えがインパクト抜群な、ディズニーデザイン「ドレスワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

