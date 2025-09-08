「どっかの女の子とよく消えてることが」草なぎが稲垣の行動を暴露
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#86が7日放送。#86は上白石萌歌に激似の日本一かわいい高校1年生、Snow Man・目黒蓮に激似の日本一かっこいい高校1年生、森七菜に激似の日本一かわいい中学1年生ら、日本一のイケメン＆美女が大集結！さらにお母さんも交えた禁断の恋愛トークでスタジオは大盛り上がりとなった。
【写真】『中1ミスコン』グランプリの衣愛も出演
『高1ミスコン』でグランプリを獲得し、日本一かわいい高校生となった芳賀紗有希は、将来の夢は俳優だといい、現在放送中のドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』にて理事長役を演じる稲垣に、「本当に生徒役同士で恋愛に発展することってあるんですか？」と学園ドラマの舞台裏について質問。稲垣は「僕も最初は生徒役からで、それはそれは楽しかったよ。本当の学校みたいになって、撮影が終わってみんなで遊びに行ったりとか…」と懐かしそうに当時を振り返った。すると草なぎが、「どっかの女の子とよく消えてることがありました、なんかあの子といないなって（笑）」と稲垣について暴露。これを聞いたスタジオのななにーメンバーは「何言ってるんですか！」と大慌ての様子をみせていた。
続いて登場した『中1ミスコン』でグランプリを獲得し日本一かわいい中学生となった衣愛も、スタジオでななにーメンバーに恋愛について質問。衣愛さんが「ショートドラマをよく見るんですけど、大人数でご飯を食べてる中で、テーブルの下でこっそり手を繋いでるシーンを見ると、2人きりになるまで我慢できないのかな？ って思うんですけど…」と聞くと、この中学生らしいかわいらしい相談に対して、稲垣が「みんなは知らないけど、私たちだけは知ってるっていう秘密を共有してるみたいな。バレるんじゃないかなっていうスリリングさも含めて恋愛は楽しい」とニヤリ。すると、香取が突然口を開き、「ちなみに昨日、山本耕史と食事してたんだけど、1軒目で膝がちょっと当たっちゃって（笑）」「俺、半ズボンだったから生足がちょっと当たってた」と告白。この突然の暴露に、スタジオからは「狭い店だな！ 広い席取ってくださいよ！」と笑いが巻き起こっていた。
ほかにも、中学1年生でパリコレに出演した阿部優愛と高校生ラップ選手権で日本一を獲得した長井敬一朗の両親が思春期ならではのお悩みを告白。さらに4000人の応募の中から日本一の称号を手に入れた高校1年生・江畑皇之介さんがモテエピソードを赤裸々に語った『ななにー 地下ABEMA』#86は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中。
