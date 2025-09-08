「大人っぽい曲に挑戦」Ｂｏｙｓ　ｂｅ岩倉司、８月公演「Ｓｕｍｍｅｒ　Ｌｉｖｅ」完走に成長手応え【ロングインタビュー前編】

Ｂｏｙｓ ｂｅの岩倉司（１６）が、８月の大阪松竹座公演「Ｂｏｙｓ ｂｅ ８ Ｓｕｍｍｅｒ Ｌｉｖｅ」で、充実の夏を過ごした。メンバー全員が高校生になって迎えた初めての公演。「大人っぽい曲は挑戦でした。今までかわいらしい部分があったから、今回は大人っぽい色気を出せるように頑張りました」と、手応えを感じた公演を振り返った。

―今回の公演で一番気合を入れた場面は。

「僕たち全員高校生ということで。まず制服姿で登場したいなというのがあったので、青春コーナーっていうのを作りました。『スポーツ』と『恋』（のチーム）に分かれて、ケンカして仲直りするコーナーがあったんですけど、やっぱり、そこをみんなで見せたいなって。チームの分け方とか、どんな構成にするかとか、そういうのはみんなでこだわって考えました」

―チーム分けのこだわりは。

「丸ちゃん（丸岡晃聖）とか千ちゃん（千田藍生）とか、上垣廣祐、亀井海聖はめっちゃ恋っぽいじゃないですか。僕とか仁ちゃん（北村仁太郎）はどちらかと言えばスポーツ。中川惺太、嵜本孝太朗の４人でフットサルとかも何回も行ってるので、その４人（が一緒のチーム）で分かれるようになりました」

―ギターも披露した。練習は。

「家でしました。入所する小４の少し前くらいからやり始めていたので、６、７年になるんです。リハ期間とか本番中は行けていないんですけど、習いに行っています。腕前は普通ぐらいです（笑）」

―夏公演に向けてはどんな練習を。

「今回は自主練みたいな時間を自分たちでつくって、振りを固めたり、週５日で話し合ったり、いつも以上にみんなで話し合いました。だからこそ振りもめっちゃ固まるし、そろっていることもあったし。『課題は見せ方』みたいなことはいっぱい言われたんですけど、リハーサルから絶対元気にやろうっていうのはみんなで話していました。リハーサルからちゃんとやらないと、本番も実力を発揮できないっていうのは昔から言われていて、それを今回は徹底しようとリハーサルから元気にやって、自主練で振りを固めて、見せ方を自分たちで研究しようという感じでしたね」

―かわいらしい印象から大人っぽい印象に。

「（コンサートの）最後の方はダンス曲で固めました。大体いつもダンス曲は２曲なんですけど、３曲やりましたね。ｔｉｍｅｌｅｓｚさんの『Ｐｕｒｐｌｅ Ｒａｉｎ』っていう大人っぽい曲も、自分たちの挑戦っていう意味でやらせていただきました。今までかわいらしいのがあったから、今回は大人っぽい、色気を出せるような曲にしてみようっていう意味もありましたね」

―お客さんの反応は。

「めちゃくちゃ良かったです。皆さんずっと声を出してくれるし。自分たちも久々なのでどんな感じか分からなかったんですけど、やっぱりお客さんも盛り上げてくれるから、自分たちもぶち上がれました」（中編に続く）

◆岩倉 司（いわくら・つかさ）２００９年８月１１日、大阪府生まれ。１６歳。１９年に関西Ｊｒ．として活動をスタート。２０年に関西Ｊｒ．内ユニット「Ｂｏｙｓ ｂｅ」のメンバーに選出された。特技はギター、サッカー。趣味はキックボクシング、マラソン。