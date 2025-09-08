スターバックスに、芳醇な味わいの洋なし果肉とコク深い生キャラメルが艶めきとろけ合う「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」が登場！

また、ごろっとした素材感のある洋なし果肉と、なめらかなムースを合わせた新作スイーツ「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」も同時発売されます☆

スターバックス「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」

価格：持帰り 687円(税込)／店内利用 700円(税込)

販売期間：2025年9月10日（水）〜

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

サイズ：TALLサイズのみ

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

シャキとした食感の芳醇な洋なし果肉と甘みとコクのある生キャラメルを合わせたソースに、洋なしベースとミルクのフラペチーノを合わせた、スイーツ感を楽しむ「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」がスターバックスに登場。

ホイップクリームの上に山形県産のラ・フランスの果汁を使用したソースをトッピングして、香りとともに贅沢気分を楽しむことができる一杯です。

開発担当の方が今回特にこだわったポイントは、スイーツ感。

ひと口目から口いっぱいに広がる素材の風味、飲む層や混ぜることで変わる味わいです。

トッピングのラ・フランスのソースは、ホイップクリームとの相性を追求し、ケーキの上のクリームとフルーツを思わせるような見た目と味わいを目指しています。

ちょっと珍しい味わい方のステップとして、まずは洋なしのほんのり鮮やかな酸味を味わってほしいため、一口目はホイップクリームとソースをすくって食べてみてください。

そのあとで、底のソースとボディの酸味を抑えた洋なしの優しい甘さと香りを堪能するのがおすすめです。

それぞれの層で、酸味、甘み、食感を立て、洋なしのもつおいしさを最大限に感じていただける味わいのレイヤーを、スイーツを楽しむように味わうことができます。

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員を対象に先行販売

先行販売期間：2025年9月8日（月）〜9月9日（火）

対象メニュー：洋なし 生キャラメル フラペチーノ

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」を発売日に先駆けて一足早くお楽しめる先行販売を実施。

「Mobile Order & Pay」で注文されるか、スターバックス コーヒー ジャパン公式アプリ内二次元コードを店頭レジで提示ください。

同日発売：洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ

価格：持帰り 520円(税込)／店内利用 530円(税込)

ごろっとした素材感のある洋なし果肉と、なめらかなムースを合わせた「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」も同時発売。

ボトム生地の上に、アールグレイのムース、洋なしのムースを順番に重ね、その上に洋なし果肉とキャラメルソースをトッピングした秋の新作スイーツです。

洋なしの華やかな香りに、キャラメルソースのコク深い味わいが広がる、秋の訪れを感じさせるケーキになっています。

芳醇で華やかな洋なしと、生キャラメルの至福のハーモニーが楽しめる、まるで本格的なスイーツのような一杯。

スターバックスにて2025年9月10日より販売される「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」の紹介でした☆

