石破総理大臣は9月7日、自民党の総裁を辞任することを表明しました。



参議院選挙の敗北から1か月以上が経って発表された総理の辞任表明に有権者からは賛否の声が聞かれました。



■石破総理

「この度、自由民主党総裁の職を辞することと致しました」



石破総理は7日午後6時、記者会見を開き、自民党総裁を辞任する意向を表明しました。7月の参議院選挙での敗北を受け、党内に総裁選前倒しの要求が広がるなか、石破総理は、「アメリカとの関税交渉に一つの区切りがついた今こそが選挙の敗戦の責任をとるタイミング。後進に道を譲る決断をした」と述べました。





辞任表明があった7日、街の人は―。■男性「（表明）遅すぎたんじゃないかと思って、前回、参院選の時に、すぐするべきじゃかったかなと思った。やっと」■女性「参院選が終わってからすぐに辞任しなかったので、このまま続けて。世間は結構、”続けたら”っていう話だったので、このまま続くのかなと思ったりもしたけど、私的には、もうちょっと頑張ってほしかった」政権発足から1年経たずに退陣を表明した石破総理は、「新しい総裁が選ばれるまで国民に対する責任を果たす」とし、残された期間の国政運営に力を尽くすと強調しました。