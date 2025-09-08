空から見た薩拉烏蘇遺跡。（フフホト＝新華社配信）

【新華社フフホト9月8日】中国科学院古脊椎動物・古人類研究所の陳福友（ちん・ふくゆう）副研究員はこのほど、考古学チームを率いて薩拉烏蘇（サラウス）遺跡内の米浪溝湾で発掘調査を行い、引き続き同遺跡の遺物の分布範囲を探った。

薩拉烏蘇遺跡公園は、中国華北地域の黄河流域にある旧石器時代中期（約10万年から5万年前）の人類文化遺跡で、内モンゴル自治区オルドス市烏審（ウーシェン）旗に位置する。中国ひいては東アジア地域で初めて古人類の化石と旧石器時代の遺物が発見された科学的発掘現場で、「中国旧石器時代の考古学の揺り籠」と呼ばれる。

1922年から翌23年にかけて、フランスの古生物学者エミール・リサンとピエール・テイヤール・ド・シャルダンが中国北西部を科学調査中に薩拉烏蘇遺跡を発見し、発掘したところ、約200点に上る旧石器時代の遺物が出土。中国で初めて旧石器時代の遺物が大量に発見された事例となった。

薩拉烏蘇遺跡から出土した動物化石。（フフホト＝新華社配信）

同遺跡では近年、新たな発見が相次いでいる。新たな発掘調査により、1923年に初めて発掘された石器の出土地点の正確な位置が確認され、長年学術界を悩ませてきた考古学上の謎が解明された。同公園は今年6月に「国家考古遺跡公園リスト」に登録された。

数カ月に及ぶ厳しい作業の末、考古学者らは第9層で100年前の文献記録にほぼ一致する地層構造を発見した。文献調査や地図比較、地層分析など複数の方法を経た結果、100年前の発掘地点を確認した。

この成果は、長年中国旧石器考古学界を悩ませてきた学術問題を解決した。范家溝湾と邵家溝湾が薩拉烏蘇遺跡の中心区域であることを特定したほか、邵家溝湾遺跡の場所が1922年に最も早く文化遺跡が発見された場所であることを確認した。薩拉烏蘇遺跡の文化の系譜や古人類の活動の軌跡などについて研究を深める上で基盤を固めるものとなった。

薩拉烏蘇遺跡から出土した石器。（フフホト＝新華社配信）

薩拉烏蘇遺跡の範囲内ではこれまでに、人類化石の出土場所が1カ所、旧石器時代の文化遺跡が2カ所、薩拉烏蘇動物群の化石の出土場所が22カ所発見されている。考古学者らは同遺跡で発掘調査や研究を複数回にわたって実施し、貴重な遺物や化石を大量に発掘した。標本1万点余り、石器千点余り、動物化石約1万点のほか、動物の骨片や木炭、焼骨、灰じんなどの遺物も大量に出土している。

陳氏は「薩拉烏蘇遺跡で出土した多くの旧石器時代の石器や哺乳類動物化石、人類化石は、人類の進化史を研究する上で重要な手がかりとなっている」と語った。（記者/哈麗娜）

薩拉烏蘇遺跡から出土した王氏水牛の化石。（フフホト＝新華社配信）

薩拉烏蘇遺跡博物館。（フフホト＝新華社配信）

１９２１年に薩拉烏蘇遺跡から出土した子どもの左上側の門歯の化石。（フフホト＝新華社配信）