お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が7日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。かつての“ひな壇批判”での炎上について言及した。

この日、相方・梶原雄太とそろって出演。占星術のホロスコープで占う彌彌告さんは西野について「思考のあり方がアウトプット型になって、世の中に対して何かを提唱したりとか、言わずにはいられなくなっちゃう」と指摘した。

これに、西野は「僕、田舎の人間だったんですけど、みんな子供の時、“あそこにめっちゃクワガタおったで”とか“カブトムシおったで”って言ったら、“ああありがとう！”って、みんなそう言ってくれるとか。子供の時はそれで全部回ってたんですよ。だから、ひな壇以外の生き方があっていいじゃないですか、芸人さんで。でも当時は“お前、ふざけんな”みたいな、めっちゃ炎上したんですよ」と明かした。

「誰かを痛めつけたりだとか、傷つけたりしたことはなく、みんなこの選択肢を持ってた方が良くないですかって提案すれば、子供の時は話が通ったんだが、大人になってから急にそれがみんな攻撃に変わり、もうバラエティー業界で全員西野叩けみたいな時はありましたし」と振り返った。

梶原も「最近はもう、西野って正しかったんやになってしまってるから、炎上もなくなってきて、かわいそうに…」。西野は「かわいそうじゃないですか、なんかいろいろ。もっと普通に人としゃべりたい。化け物みたいだよ、俺。化け物みたいなこと言っちゃったけど今」と苦笑した。

すると、彌彌告さんは「自分が嗜虐されたりとか、いろいろ痛めつけられたりとかしながらも、何か正しいんだ、これが人には必要なんだみたいなことを示す役割（がある）」と鑑定。西野は「そういう役割なんですか。痛めつけられるんですか、僕は」と納得していた。