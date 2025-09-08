GLAY、ローソン50周年を祝うスペシャルライブを来年1月にKアリーナで開催決定
GLAYが、2026年1月27日に神奈川・Kアリーナ横浜にて一夜限りのワンマンライブ『LAWSON 50th Anniversary presents GLAY Special LIVE』を開催することが決定した。
【比較画像】GLAYのリマスター版と従来の映像の比較
同公演は、2024年から2025年にかけてデビュー30周年を迎えたGLAYと、創業50周年を迎えたローソンの長年にわたるコラボレーションの集大成として実施される。これまでにも両者は、コラボ店舗の展開や各種キャンペーンなどを通じて多様な取り組みを行ってきた。
ローソン創業50周年を記念した『LAWSON 50th Anniversary Special LIVE』シリーズの第4弾に位置づけられており、同シリーズではこれまでに初音ミク、＝LOVE・≠ME・≒JOYらがライブを開催。5つのコンサートやライブで計10万人の動員が予定されている。
30周年イヤーをともに駆け抜けたGLAYが、Kアリーナ横浜という大型会場でどのようなスペシャルライブを披露するのか、期待が高まる。チケットの詳細はローチケの同イベントページにて確認できる。
■『LAWSON 50th Anniversary presents GLAY Special LIVE』概要
2026年1月27日（火） 午後5時30分開場／午後7時開演
会場：神奈川・Kアリーナ横浜
