¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÏÁ°È¾Àï¤À¤±¤Ç6¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²÷¿Ê·â¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½õ¤Ã¿Í¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤òÃÎ¤ëÃæÀ¾Åù¡¹¡Ê¤È¤¦¤é¡ËÄÌÌõ¤Ï¡Ö´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬À¨¤¤¡×¤È¾Ú¸À¡£ÉÔËÜ°Õ¤ÊÅêµå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¤ï¤º¤«¿ôÊ¬´Ö¤ÇÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£¼«¿È¤Î¹¥ÉÔÄ´¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤äÃç´Ö¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¸ÀÆ°¤¬ºÝÎ©¤Ä¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍî¤ÁÃå¤¯¸ÆµÛË¡¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éé¤Î¥ª¡¼¥é¤ò½Ð¤¹¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤ò·ù¤Ê¶õµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼þ¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤±¤ë¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ½¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·¥·¥ã¥¤¤ÊÀ³Ê¤Î¥Í¥ë¥½¥ó¤òÅê¼ê¿Ø¤ÎÎØ¤ËÍ¥¤·¤¯Í¶Æ³¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ëµÙÆü¤Ë¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤òÂ¥¤·¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±ÄÌÌõ¤Ï¡Ö¥Ç¥å¡¼¥×¼«¿È¤âÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ£ËÜµýÌéÄÌÌõ¤ÏÌ¾Ìç¡¦¥é¥¤¥¹Âç½Ð¿È¤Î31ºÐ±¦ÏÓ¤Î¡Ö³Ø¤ÖÎÏ¡×¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¼«¿È¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë³Ø½¬¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡ÖÏÂ±Ñ¼Åµ¡×¤òºîÀ®¡£Ìîµå¤Ç¤âÃç´Ö¤«¤éÊ¹¤¤¤¿Îý½¬Ë¡¤Ê¤É¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¨¼ÂÁ©¤¹¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤Î³èÌö¤Ç¤¹¡×¤È¤ÏÆ£ËÜÄÌÌõ¡£Ä¶Í¥ÅùÀ¸¤Ë¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë³Î¤«¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë