松本隆『風街ぽえてぃっく2025』に向け南佳孝と貴重なトーク 豪華アーティスト集結のイベントに注目集まる
作詞家・松本隆の作詞活動55周年を記念したオフィシャルプロジェクト『風街ぽえてぃっく2025』が、9月19日と20日に東京・東京国際フォーラム ホールAにて開催される。これに先立ち、松本がパーソナリティを務めるTBSラジオ『松本隆 風街ラヂオ』の9月7日放送回では、20日の『第二夜：街編』に出演する南佳孝が、ゲスト出演した。
【全身ショット】美わき！ほっそり美オーラあふれる氷川きよし
番組では、南と松本の出会いが52年前のはっぴいえんど解散後にさかのぼること、共通の読書や映画の趣味を持つことで意気投合したこと、そして松本が作詞・プロデュースを手がけた南のデビューアルバム『摩天楼のヒロイン』の制作エピソードなどが語られた。
オンエアでは、お気に入りの楽曲として「午前7時の悲劇」と「Simple Song」の2曲が紹介された。とくに後者は、松本が「その曲をやる、と聞いてはるばる神戸から聴きに行った」と話すほど思い入れの深い楽曲で、終始リラックスした雰囲気のなかでトークが繰り広げられた。後編は9月14日に放送される。
『風街ぽえてぃっく2025』は『第一夜：風編」（19日）と『第二夜：街編』（20日）の2日間にわたって行われ、両日で総勢28名が出演予定。南は20日の『第二夜：街編』に出演し、「スローなブギにしてくれ（I want you）」と「SCOTCH AND RAIN」を披露予定。照れ笑いを交えつつも、松本の周年イベント出演への喜びをにじませたコメントを寄せた。
両日の演奏は、“風街ばんど”が担当。音楽監督を務める井上鑑（キーボード）をはじめ、安部潤（キーボード）、土方隆行／今剛（ギター）、吉川忠英（アコースティックギター）、高水健司（ベース）、山木秀夫（ドラム）、川瀬正人（パーカッション）、高尾直樹・佐々木久美・藤田真由美（コーラス）、西村浩二（トランペット）、村田陽一（トロンボーン）、山本拓夫（サックス）、栄田嘉彦・矢野晴子（バイオリン）、渡部安見子（Viola）、笠原あやの（Cello）といった豪華メンバーが顔を揃える
松本隆の55年にわたる作詞活動の軌跡を、豪華アーティスト陣によってたどる2日間となる。
■『第一夜：風編』（9月19日）出演者
井上芳雄／大友康平／木下晴香／近藤真彦／斉藤由貴／鈴木瑛美子／曽我部恵一／橋本環奈／槇原敬之／三浦宏規／水谷豊／宮澤エマ／本仮屋ユイカ／安田成美
■『第二夜：街編』（9月20日）出演者
綾瀬はるか／安藤裕子／大原櫻子／クミコ／さかいゆう／佐藤竹善／清水美依紗／鈴木茂／田島貴男／新妻聖子／氷川きよし＋KIINA.／星屑スキャット／南佳孝／山本彩
【全身ショット】美わき！ほっそり美オーラあふれる氷川きよし
番組では、南と松本の出会いが52年前のはっぴいえんど解散後にさかのぼること、共通の読書や映画の趣味を持つことで意気投合したこと、そして松本が作詞・プロデュースを手がけた南のデビューアルバム『摩天楼のヒロイン』の制作エピソードなどが語られた。
『風街ぽえてぃっく2025』は『第一夜：風編」（19日）と『第二夜：街編』（20日）の2日間にわたって行われ、両日で総勢28名が出演予定。南は20日の『第二夜：街編』に出演し、「スローなブギにしてくれ（I want you）」と「SCOTCH AND RAIN」を披露予定。照れ笑いを交えつつも、松本の周年イベント出演への喜びをにじませたコメントを寄せた。
両日の演奏は、“風街ばんど”が担当。音楽監督を務める井上鑑（キーボード）をはじめ、安部潤（キーボード）、土方隆行／今剛（ギター）、吉川忠英（アコースティックギター）、高水健司（ベース）、山木秀夫（ドラム）、川瀬正人（パーカッション）、高尾直樹・佐々木久美・藤田真由美（コーラス）、西村浩二（トランペット）、村田陽一（トロンボーン）、山本拓夫（サックス）、栄田嘉彦・矢野晴子（バイオリン）、渡部安見子（Viola）、笠原あやの（Cello）といった豪華メンバーが顔を揃える
松本隆の55年にわたる作詞活動の軌跡を、豪華アーティスト陣によってたどる2日間となる。
■『第一夜：風編』（9月19日）出演者
井上芳雄／大友康平／木下晴香／近藤真彦／斉藤由貴／鈴木瑛美子／曽我部恵一／橋本環奈／槇原敬之／三浦宏規／水谷豊／宮澤エマ／本仮屋ユイカ／安田成美
■『第二夜：街編』（9月20日）出演者
綾瀬はるか／安藤裕子／大原櫻子／クミコ／さかいゆう／佐藤竹善／清水美依紗／鈴木茂／田島貴男／新妻聖子／氷川きよし＋KIINA.／星屑スキャット／南佳孝／山本彩