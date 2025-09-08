杉本哲太、「#切って添えただけ」“男スイーツ”を披露「おしゃれ〜」「甘党なんだ…」「並べ方が可愛すぎます」
俳優の杉本哲太（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。おいしそうな“男スイーツ”を紹介した。
【写真】「並べ方が可愛すぎます」杉本哲太が披露した“男スイーツ”
杉本は「休みの日にたまに食べたくなるパンケーキ」と書き出し、イチゴとバナナを添えてみたと紹介。「#パンケーキはレンチン #切って添えただけ」と“男らしい”作り方をハッシュタグでつづった。
この投稿にファンからは「哲ちゃん、甘党なんだ…」「並べ方が可愛すぎます」「凄く美味しそうです♪色合いも可愛い」「お休みの日の朝食おしゃれ〜」「可愛らしくてふわふわ最高に美味しそうですね」などのコメントが寄せられている。
