俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムを更新。最新オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 片岡凜 】 「生きてるうちにいっぱい笑いたい」 夜景バックのオフショット公開





片岡さんは「笑って死にたいってわかるけど、私は最期は無でいいから生きてるうちにいっぱい笑いたい」とメッセージを添えています。







投稿には、夜景が見えるレストランで撮影されたオフショット写真が添えられています。写真では、片岡さんが白い服を着て、ストローで赤い飲み物を楽しむ様子が捉えられています。背景には都会の夜景が広がり、窓の外には街の明かりが輝いています。







片岡さんはリラックスした表情でカメラを収まっており、投稿のメッセージと相まって、日々の生活を大切にする姿勢が感じられます。

この投稿に、「そうですね。生きてる間は笑顔でいたいです」「いつも笑顔がいいですね」「笑顔で過ごしている人の方が幸運を掴みますよね」「いっぱい笑える人生が良いですね」「凜ちゃんは、いつまでも笑顔に違いない！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】