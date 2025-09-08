アメリカのトランプ大統領は7日、石破総理大臣が辞任する意向を表明したことについて、「驚いている」と述べました。

トランプ大統領「彼を知っていたし、好感を持っていたので驚いている。彼はとても良い人だと思っていた。我々はとてもうまくやっていた」

またアメリカ国務省は「日米同盟はこれまで以上に強固になっている。日本政府との協力を維持することを楽しみにしている」とコメントしています。

韓国大統領府関係者は日韓関係について、「今後も前向きな関係を続けられると期待する」としています。一方、韓国メディアは次の総理大臣に高市氏と小泉氏が有力視されているとした上で、両者が「終戦の日」に靖国神社への参拝を続けていることから日韓関係が後退する、との見方を示しています。

中国共産党系の環球時報は、専門家のコメントを引用し、「石破総理の就任後、日中関係は段階的に改善し、台湾問題についても、安倍元総理や岸田前総理の時のように、中国を挑発することはなかった」と評価しました。その上で、「今後、保守強硬派が政権を握れば、 改善の勢いは弱まる可能性がある」と懸念を示しました。