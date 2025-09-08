石破首相の辞任表明から一夜明け8日、自民党は緊急の役員会を開き臨時の総裁選を行うことを正式に決めました。一方、茂木前幹事長が立候補の意向、林官房長官が出馬検討を表明するなど、ポスト石破レースが早くも活発化しています。

石破首相に辞任を求める国会議員らに署名を提出させる動きは首相の辞任表明で回避されました。自民党は8日から次の総裁選びが本格的にスタートします。

自民党は、石破首相の辞任表明を受け、臨時の役員会を開きました。8日予定されていた臨時総裁選を行うかを国会議員などに意思確認を行う手続きを中止することを決めました。その上で石破首相の辞任表明を受けた形での臨時総裁選を行うため、手続きに入りました。

その後、総裁選挙管理委員会が開かれ、総裁選の日程や方式などについて協議し9日にも決める方針を確認しました。

石破首相「閣僚であるから、あるいは政権ということであれば、副大臣も含むものかもしれないが、その方々が総裁選挙に出馬することを妨げる理由は何もありませんので、それは当然認められる」

石破首相はこのように次の総裁選に石破内閣の閣僚などが立候補することを容認する考えを示しました。

8日、前回の総裁選にも立候補した茂木前幹事長が一番乗りの形で立候補する意向を表明しました。

茂木前幹事長「これまで、党や政府で様々な経験をさせていただいた。私の全てをこの国にささげたい。その役割を私に担わせていただきたい」

茂木前幹事長は「新しい自民党にしなければいけない。少数与党で政策を前に進めることが困難な中、状況を打開しなければならない」と強調しました。

林官房長官「仲間の皆さんと前回も一緒に戦った仲間の皆さんもいらっしゃいますので、よく相談をしたいと思っています」

また、林官房長官も立候補を検討する考えを示しました。

さらに小林元経済安全保障大臣も7日夜「仲間と相談したい」と立候補を検討する考えを示しています。

このほか前回の総裁選で石破首相に続き2位だった高市前経済安保担当大臣、3位だった小泉農水大臣らが立候補を模索しています。

総裁選の争点についてある自民党議員は「亀裂が入った党の立て直せる人物が求められる」別のベテラン議員は「政策実現のために野党との交渉力がある候補者がふさわしい」などの声が出ていて、ポスト石破レースが一気に加速していくことになります。