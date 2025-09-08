9月3日に、お笑いコンビのコロコロチキチキペッパーズが公式チャンネルを更新。「【制限時間10分】ナダルが歩いたら◯◯人に声かけられました【コロチキ】【ナダル】【西野】」と題する動画を投稿し、まさかの結果に視聴者から反響が寄せられている。

今回の動画では、六本木から赤坂のスタジオまで歩いて向かう道中で、変装を解いたナダルがどれだけの人に声をかけられるのか実験。ナダルは事前に「すれ違う人全員声かけてくると思うけどな」と自信満々の予想をしていた。

カメラが近くにいると怪しまれるため、少し距離をあけて撮影しながら企画を進行。早速団体が通り過ぎると、ナダルに気づいた様子だったがカメラの存在もあってか声はかけられず。さらに距離を離して撮影を試みることになった。

しばらく歩いてみるが、人通りが少なく気づかれる気配がない。西野は「ナダルが普通に散歩してるみたいになってる」と予想外の状況について思わずつぶやいていた。また、ナダル自身も先に歩く相方を止めて「何してんのこれ」とツッコミを入れている。

気を取り直して歩き始めると、前から犬を連れて歩く4人組が。大チャンス到来かと思われたが、残念ながら横を通り過ぎる際に犬に吠えられただけだった。その後も暗さと人通りの少なさでなかなか気づいてもらえず、結局声をかけられないままスタジオに着いてしまった。

西野は諦めきれない様子で、ここから企画を続行することを提案。「大河俳優やぞ！ 俺を安く使うな」と反対するナダルだが、少しだけ粘ることになった。しかし、最後まで声はかけられず、企画の結果は0人に。最後には、場所と時間を変えて再挑戦することを宣言している。

コメント欄では「ナダルいっつも思い通りにならずハプニング起こすからめっちゃ元気もらえる」「この企画またやってほしい！！田舎やったらめっちゃすぐキャーキャー言われそうw」などの反応が寄せられていた。

街を歩いていつ気づかれるのか実験する企画は、芸能人やYouTuberの定番コンテンツとなっている。これまで、元・AKB48の柏木由紀やヒカキンも同様の企画を行なってきたが、早い段階で気づいたファンから声をかけられていた。今回は場所や時間帯が悪かったこともあるが、誰からも声をかけられず、犬に吠えられるというまさかのハプニングに視聴者から驚きと笑いの反応が寄せられている。しかし、お笑い芸人としてはある意味おいしい結果になったのは間違いない。次回の検証では何人に声をかけられるのか、引き続きチャンネルの動向に注目していこう。

（文＝小林嵩弘）