住宅街などにクマが出没した際に、市町村の判断で猟銃の使用が可能になる改正法が施行されましたが、岐阜県では9割以上の自治体が制度の運用を始められていないことがCBCの取材で分かりました。

【写真を見る】“緊急銃猟” 岐阜の9割以上の市町村で始まらず… 住宅街でクマ出没時に市町村判断で猟銃の使用が可能になる改正法【独自】

今月1日に施行された改正鳥獣保護管理法では、一定の条件を満たせば市町村の判断で市街地で猟銃の使用が可能になりました。



この「緊急銃猟」の制度についてCBCが岐阜県42の全市町村に取材したところ、制度の運用を「すでに始めている」のは、先週、住宅街にクマが出没した中津川市や山県市など3つにとどまりました。

一方「年内の開始を目指す」としたのは、下呂市や白川村など7つで、残る32の市町村は「来年以降」または「未定」と回答しました。



運用を始められない理由について自治体からは「国のガイドラインがわかりにくい」や「猟友会の人手不足」などが挙がりました。岐阜県は取材に「緊急銃猟についての市町村向けの講習会を速やかに検討する」と話しています。