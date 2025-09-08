人気女優も「うおおおおお」日本女子バレーの“激闘”に心打たれる…「素晴らしかったです！！」15年ぶりメダル獲得にあと一歩
日本の激闘に人気女優も心を打たれた(C)Volleyball World
女子バレー世界選手権の3位決定戦が現地時間9月7日にタイで行われ、日本（世界ランク5位）がブラジル（世界ランク2位）と対戦。最終セットまでもつれた激戦はセットカウント2−3で、日本は惜しくも敗れた。
この試合、いきなり2セットを取られて苦しい展開となった。23歳の佐藤淑乃がチーム最多となる34得点を挙げるなど最後まで粘りをみせたが、あと一歩及ばなかった。
これには、人気女優の広瀬すずさんも反応。「うおおおおお なんちゅう試合、、凄すぎて 悔しいけど 素晴らしかったです！！」と投稿した。
さらに「今日は朝からスポーツ3試合もみた、、」と綴り、日本とブラジルの一戦が終了した直後の19時58分に投稿したもので、3試合の中に女子バレーが含まれていると思われ、15年ぶりのメダル獲得はならなかったものの、激闘に酔いしれたようだ。
これにはファンから「すずちゃん女子バレー見てたなんて嬉しい。いい試合で泣けちゃった」「女子バレー本当に凄かったですね…！私も最後の方は得点が入るごとに声を出して一喜一憂していました！」「ねぇ〜すずちゃん！女子バレーマジ凄かったー」と続々と反応が寄せられると、中には「山本由伸ですよね？僕も同じ気持ちです」と、ドジャースの山本由伸の好投を挙げるファンもいた。
