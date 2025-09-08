人気女優も「うおおおおお」日本女子バレーの“激闘”に心打たれる…「素晴らしかったです！！」15年ぶりメダル獲得にあと一歩

日本の激闘に人気女優も心を打たれた(C)Volleyball World

女子バレー世界選手権の3位決定戦が現地時間9月7日にタイで行われ、日本（世界ランク5位）がブラジル（世界ランク2位）と対戦。最終セットまでもつれた激戦はセットカウント2−3で、日本は惜しくも敗れた。

【動画】日本がブラジル相手に激闘！23歳・佐藤淑乃のスパイクを見よ

この試合、いきなり2セットを取られて苦しい展開となった。23歳の佐藤淑乃がチーム最多となる34得点を挙げるなど最後まで粘りをみせたが、あと一歩及ばなかった。

これには、人気女優の広瀬すずさんも反応。「うおおおおお なんちゅう試合、、凄すぎて 悔しいけど 素晴らしかったです！！」と投稿した。