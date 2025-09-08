最強阪神の相手はどの球団となるか　巨人は優勝決定日に送りバント失敗…熾烈なCS争いでも「凡事徹底」が求められる背景とは

2位の巨人はいかに今後チームを再構築していくか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

今季圧倒的な強さを発揮していた藤川阪神の優勝が決まった。

マジック1で迎えた9月7日の広島戦（甲子園）に2−0で勝利。9月7日にリーグ優勝を決めたのは2リーグ制後、最速、また阪神において新監督が初年度に優勝を飾ったのも史上初の快挙となった。

貯金33、2位に17ゲーム差をつけての独走優勝、現状で2位以下が勝率5割を切る、借金状態という異例の事態にも注目が集まっている。

また、早々にリーグ優勝が決まったことで次に目を向けられそうなのが、セ・リーグの熾烈なCS争いにもある。

2位巨人と3位DeNAとの差は1.5差、また4位の中日は3位DeNAに3.5ゲーム差となっている。

残り試合が少なくなる中、上位球団が求められるのは、阪神・藤川監督もナインに常に求める凡事徹底の姿勢もキーワードとなりそうだ。

今季圧倒的な強さを発揮した藤川阪神といえば、背景に「堅い野球」もある。

チーム失策は中日の「52」に次ぐ「53」とリーグ2位、打撃陣の四球は「401」とリーグ最多を記録した。

今季は主砲、佐藤輝明が36本塁打、89打点の打撃二冠と森下翔太、大山悠輔含むクリーンアップの破壊力も話題を呼んだが、陰ではしっかりできることをチーム全体で取り組んだことが勝ち星につながっている。

投手陣においても先頭打者に四球を出さない、犠打もしっかりなど、すべてにおいてスキのない戦いぶりが光った。