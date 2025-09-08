秋華賞トライアルの第４３回ローズステークス・Ｇ２（３着まで優先出走権）は、９月１４日、阪神競馬場の芝１８００メートルで行われる。

ここはオークス馬のカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）の実績が抜けている。フローラＳ、オークスを快勝。１週前追い切りも迫力十分で発揮できる仕上がりだ。好発進を期待したい。

オークスで３着だったタガノアビー（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父アニマルキングダム）は２勝クラスの前走で２着と勝ち切れなかったが、スローペースに泣いた。ここまでの７戦中、６戦で上がり最速の決め手は脅威だ。

パラディレーヌ（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父キズナ）はオークスで４着。母系から２４００メートルは長いかと思われたが、能力の高さで対応した。１８００メートルは重賞２着（フラワーＣ）の実績がある距離で、チャンスは十分にある。

別路線組では、ミッキージュエリー（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）に注目。現在３連勝中で、前走の北海ハンデキャップも３馬身半差の圧勝だった。スピードはここでも上位で、相手強化でも侮れない。

ＮＨＫマイルＣでタイム差なし３着だったチェルビアット（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は１８００メートルへの対応がカギになるが、Ｇ１で牡馬を相手に好走した能力は軽視できない。