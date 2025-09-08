ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®¡Ö¶ÍÉß¤µ¤ó¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡£¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡º£µ¨¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î³èÌö¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤âµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤¬¶á¤¯¡¢¤è¤ÀïÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë3¿Í¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤¢¤ê¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤·¤¿ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡»³¼ê¤¢¤«¤ê¡¢¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡ÚµÚÀî²íµ®¢ª¶ÍÉßÂóÇÏ¡Û
¡¡º¸±¦¤ÎÂÇ¼ÔÌä¤ï¤º¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÆâ³Ñ¤òÆÍ¤±¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤â²û¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¹þ¤á¤ë¡£ËÍ¤â»ý¤Áµå¤Î°ì¤Ä¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£Æ±¤¸º¸Åê¼ê¤Ê¤Î¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤ò¹¶¤á¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¶ÍÉß¤µ¤ó¤Ï¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤Ê¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅêµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÍÉß¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤è¤¯¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î70»î¹ç¤âÅÐÈÄ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¡Ö40»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤éÈè¤ìÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¤½¤¦¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¡ÊºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¡Ë¼«¸ÊºÇÂ¿ÅÐÈÄ¤Ï¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿21Ç¯¤Î39»î¹ç¡£¤ä¤Ï¤ê40»î¹çÅÐÈÄ°Ê¹ß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¤¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤ÎÆ°¤Êý¤ä»î¹ç¸å¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È1·³¤ËÆ±¹Ô¡£¤½¤³¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¤¥¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Îý½¬Á°¤ËÅê¼ê¿Ø¤À¤±¤Î½¸¹ç¤Ç¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÂÎ¡¢¶ÍÉß¤µ¤ó¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡¡