◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

今季の阪神優勝はブルペン陣の活躍をなくして語れない。及川雅貴投手（24）、湯浅京己投手（26）、桐敷拓馬投手（26）も球団創設90周年イヤーの1ページを彩った。年齢が近く、よき戦友でもある3人に、それぞれのキャラクターをリレー形式で語ってもらった。リスペクトあり、ライバル心あり、オフレコ話あり。スポニチ本紙だけに明かした本音トークをお楽しみあれ。（取材・構成 山手あかり、松本 航亮）

【桐敷拓馬→湯浅京己】

湯浅は一言で言うと、全ての面においてストイック。練習でも、自らトレーナーさんに聞きに行ったり、常に貪欲にやっているので本当に凄いと思います。食事面でも、日頃からアサイーボウルを食べたりとか凄く意識していることが分かります。僕も、たまにアサイーボウルを食べますが…。基本は食べたいものを食べたい派なので（笑い）。そういうところまで気遣うのは、さすがだなと思います。

明るい性格はプライベートでも同じ。あの笑顔が象徴するように、ファンの皆さんの想像通りだと思いますよ。同学年はみんな仲が良くて、よく「同学年会」を開催します。大体は、湯浅が企画してくれます。僕は付いていくタイプ。信頼して任せているんでね（笑い）。本当に助かっています。今年はなかなかタイミングが合わず、まだ1回しか開催できていません。シーズン序盤の時期だったこともあり、最後は湯浅の「シーズンは大変なことが多いけど、同級生で頑張っていこう！」という言葉で結束を高めました。

4月29日の中日戦では684日ぶりのレギュラーシーズン登板を果たしました。国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」から復活を遂げた一年。想像できない過酷な状態からはい上がってきました。本当に尊敬しています。湯浅が頑張っているから、僕も頑張らないといけないと。同じリリーフにいてくれて本当に心強い存在です。