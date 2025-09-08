「Muse撮影会」で発掘 春蝶が見せる“あま〜い同棲グラビア”
グラビアサイト「ヤングアニマルWeb」に、新人モデルの春蝶が登場した。
【写真集カット】美脚スラリ！透明感あふれる美肌を披露した春蝶
今回公開されたのは、真えなこPresents「Muse撮影会」で見いだされた春蝶の初グラビア。テーマは“同棲生活の妄想”で、甘く幸せな雰囲気を漂わせる写真が並んでいる。
作中では、リラックスした部屋着姿や日常のワンシーンを切り取ったようなショットが展開され、まるで春蝶と一緒に暮らしているかのような空気感を演出。自然体の笑顔や、少し照れた表情が見る者の想像をかき立てる仕上がりとなっている。
