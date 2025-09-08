前夜にリーグ優勝を果たした阪神。優勝監督インタビューに登場した藤川球児監督は、選手たちへの感謝と同じように、ファンに向けても感謝の思いを口にしました。

本拠地・甲子園球場で行われた7日の広島戦は「優勝マジック1」で迎える一戦ということもあり、今季最多の観客が集結。試合開始から大声援を送りナインを鼓舞しました。

試合に勝利し、5度宙を舞った胴上げを振り返った藤川監督は「ファンの皆様を代表してみんなに胴上げしていただいているような気持ちで上がっていました。本当に皆さんの応援があってここまできました。最高の気持ちです」と感謝の思いを語ります。

11連勝など快進撃を見せた阪神。藤川監督は優勝までの道のりに関して「交流戦で負け始めたときから、交流戦の連敗が止まる少し前ですかね。負けることが平気になった」と語り、負けを恐れずに戦えるようになったことを明かします。その背景として「やっぱりこれだけの大声援を普段いただいていますから。叱咤激励というのが自分の力に変わる。『叱咤激励というのはどんとこい』という感じになったんで自分が強くなりました」とファンの存在に言及しました。

阪神は今年、球団創設90周年の節目を迎えています。この長い歴史の中で藤川監督は「本当にたくさんのOBの方。それから私たちよりも年齢の上のタイガースファンのおじいちゃん、おばあちゃん。私の知り合いにも『タイガースの優勝を今年見届けたい』と言いながら、なかなか難しくなってしまったようなファンの方もたくさんいます」とコメント。続けて「それを普段からいつも考えながらプレーさせていただいていましたから。この役割がある間は全うしますので。ぜひ叱咤激励と、また喜怒哀楽を、この甲子園球場でバンバン出してください」と呼びかけました。