¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¼ºÇÔ¡ÖºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹Æ¨¤¹¡×¤ÈÀìÌç²È
¡¡¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¨¤Ê¤¤Âç¼ºÇÔ¤òÈÈ¤·¤¿¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯»ï¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡
¡¡±Ñ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÊ¸²½¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¤¡¼¥Ç»á¤Ï¡Ö¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ç¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î£Ð£Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³ô¼°¤ò½êÍ¤·¡¢Íø±×¤Î°ìÉô¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ëº£Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤«¤é¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÃÖ¤«¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö»ëÄ°Î¨¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡Ù¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ¬ÄË¤Î¼ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¤Þ¤À¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹½ÃÛ¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤Ï¤Ð¤¯Âç¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤â¤·Èà¤é¤¬Àµ¤·¤¯¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó£²¤¬ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÉÔ¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¥·¡¼¥º¥ó£³¤ÎÀ©ºî¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥á¡¼¥¬¥ó¤¬¡Ø¥¦¥£¥º¡¦¥é¥Ö¡Ù¤ò¡Ø¥¢¥º¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤¿µ¡²ñ¤Ï¡¢Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£³¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢£±£²·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤â¤¦£±ÅÙ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÈà½÷¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤â¤¤¤¯¤Ä¤«´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¥¤¡¼¥Ç»á¤Ï¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Î£Ð£ÒÊý¿Ë¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
