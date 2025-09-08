【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）/ブース番号：Hall6 06-C09

カプコンは、9月25日より9月28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」にて、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」の追加キャラクター「C.ヴァイパー」の試遊体験コーナーを出展する。

「C.ヴァイパー」は、2025年秋に追加予定であるYear 3の2人目の追加キャラクター。試遊では、基本2名1組による「バーサス」モードでの対戦プレイが可能となっている。

【『ストリートファイター6』C.ヴァイパー（C.Viper）ティザートレーラー】

また、Nintendo Switch 2版「ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション」の体験コーナーや、オンラインでのクロスプラットフォームプレイを試遊できる「クロスプラットフォームプレイ」体験コーナーを用意される。

さらに、「C.ヴァイパー」のステッカーと「Years 1-2 ファイターズエディション」のステッカーが2枚セットでプレゼントされる。

【ノベルティ】

「ストリートファイター6」C.ヴァイパー ステッカー＋Years 1-2 ファイターズエディションステッカー セット

(C)CAPCOM