はま寿司、110円の「みなみまぐろ大とろ」「黒みる貝」「あぶらがれい」など登場する『みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』開催
寿司チェーン「はま寿司」は9月9日から、全国の649店舗で『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』を開催する。
税込110円で提供する「みなみまぐろ大とろ(1貫)」「黒みる貝(2貫)」「あぶらがれい(2貫)」などが登場するフェア。全商品数量限定でなくなり次第終了となる。
『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』〈『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』メニュー(価格はすべて税込)〉
今回販売するフェアメニューの詳細は以下の通り。一部商品は販売期間が異なる。
◆みなみまぐろ大とろ
脂のりがよく、とろけるような味わいだという。1貫110円。
はま寿司「みなみまぐろ大とろ」
◆黒みる貝
貝の濃厚な旨みと、程よい甘みを楽しめる。2貫110円。
はま寿司「黒みる貝」
◆あぶらがれい
脂がのっており、柔らかな身が特徴。2貫110円。
はま寿司「あぶらがれい」
◆あんきも軍艦
なめらかで濃厚な味わいのあんきもに、さっぱりしたポン酢ジュレを合わせたメニュー。2貫176円。
はま寿司「あんきも軍艦」
◆あわび
コリコリとした食感と豊かな風味が特徴。1貫176円。
はま寿司「あわび」
◆青森県産 金目鯛の天ぷら握り
柔らかな身の金目鯛をサクサクの天ぷらに仕上げた。1貫176円。
はま寿司「青森県産 金目鯛の天ぷら握り」
◆大えびフライ握り
食べ応えのある大きなエビフライをのせたメニュー。サクサクした衣とぷりっとした身を楽しめる。1貫319円。
はま寿司「大えびフライ握り」
◆炙り豚(とん)とろ(柚子胡椒のせ)
脂の甘みが特徴の豚とろを炙り、爽やかな柚子胡椒をトッピングした。2貫176円。
はま寿司「炙り豚(とん)とろ(柚子胡椒のせ)」
◆横浜家系ラーメン
豚骨と鶏ガラの旨みを凝縮したスープが特徴のラーメン。麺は逆刃切りで仕上げた食べ応えのある特製中太麺を使用。税込429円。
はま寿司「横浜家系ラーメン」
◆今金(いまかね)男爵チーズいももち
高い糖度が特徴の希少なジャガイモ「今金(いまかね)男爵」を使ったメニュー。税込242円。
はま寿司「今金(いまかね)男爵チーズいももち」
◆コク旨あんきも茶碗蒸し
濃厚なあんきもを使った茶碗蒸し。税込319円。
はま寿司「コク旨あんきも茶碗蒸し」
◆和栗モンブラン
自然な甘さの茨城県産の和栗を使ったペーストに、ホイップを組み合わせたモンブラン。税込297円。
はま寿司「和栗モンブラン」〈公式Xで食事優待券が当たるキャンペーンも〉
はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念したキャンペーンを展開する。抽選で合計80人に、はま寿司で使える食事優待券3,000円分が当たるというもの。