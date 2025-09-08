はま寿司、110円の「みなみまぐろ大とろ」「黒みる貝」「あぶらがれい」など登場する『みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』開催

寿司チェーン「はま寿司」は9月9日から、全国の649店舗で『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』を開催する。

税込110円で提供する「みなみまぐろ大とろ(1貫)」「黒みる貝(2貫)」「あぶらがれい(2貫)」などが登場するフェア。全商品数量限定でなくなり次第終了となる。

『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』

〈『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』メニュー(価格はすべて税込)〉

今回販売するフェアメニューの詳細は以下の通り。一部商品は販売期間が異なる。

◆みなみまぐろ大とろ

脂のりがよく、とろけるような味わいだという。1貫110円。

はま寿司「みなみまぐろ大とろ」

◆黒みる貝

貝の濃厚な旨みと、程よい甘みを楽しめる。2貫110円。

はま寿司「黒みる貝」

◆あぶらがれい

脂がのっており、柔らかな身が特徴。2貫110円。

はま寿司「あぶらがれい」

◆あんきも軍艦

なめらかで濃厚な味わいのあんきもに、さっぱりしたポン酢ジュレを合わせたメニュー。2貫176円。

はま寿司「あんきも軍艦」

◆あわび

コリコリとした食感と豊かな風味が特徴。1貫176円。

はま寿司「あわび」

◆青森県産 金目鯛の天ぷら握り

柔らかな身の金目鯛をサクサクの天ぷらに仕上げた。1貫176円。

はま寿司「青森県産 金目鯛の天ぷら握り」

◆大えびフライ握り

食べ応えのある大きなエビフライをのせたメニュー。サクサクした衣とぷりっとした身を楽しめる。1貫319円。

はま寿司「大えびフライ握り」

◆炙り豚(とん)とろ(柚子胡椒のせ)

脂の甘みが特徴の豚とろを炙り、爽やかな柚子胡椒をトッピングした。2貫176円。

はま寿司「炙り豚(とん)とろ(柚子胡椒のせ)」

◆横浜家系ラーメン

豚骨と鶏ガラの旨みを凝縮したスープが特徴のラーメン。麺は逆刃切りで仕上げた食べ応えのある特製中太麺を使用。税込429円。

はま寿司「横浜家系ラーメン」

◆今金(いまかね)男爵チーズいももち

高い糖度が特徴の希少なジャガイモ「今金(いまかね)男爵」を使ったメニュー。税込242円。

はま寿司「今金(いまかね)男爵チーズいももち」

◆コク旨あんきも茶碗蒸し

濃厚なあんきもを使った茶碗蒸し。税込319円。

はま寿司「コク旨あんきも茶碗蒸し」

◆和栗モンブラン

自然な甘さの茨城県産の和栗を使ったペーストに、ホイップを組み合わせたモンブラン。税込297円。

はま寿司「和栗モンブラン」

〈公式Xで食事優待券が当たるキャンペーンも〉

はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念したキャンペーンを展開する。抽選で合計80人に、はま寿司で使える食事優待券3,000円分が当たるというもの。

■はま寿司 公式サイトはこちら