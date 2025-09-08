久間田琳加、美スタイル輝く花柄キャミワンピ姿「可愛すぎる」「スタイル抜群」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/08】モデルで女優の久間田琳加が6日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つワンピース姿を披露した。
【写真】久間田琳加、美スタイル輝くキャミワンピ姿
「お気に入りのワンピースに合わせて、華やかなバッグにしてみたよ」とコーディネートのポイントを明かした久間田。小花柄のキャミソールワンピースにピンクのバッグを合わせ、美しいスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美しい」「センス抜群」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
久間田琳加、花柄ワンピで美スタイル披露
