Wonderful Worksは、フィギュア「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」のデコマスを公開している。

本製品は、「アズールレーン」×「ライザのアトリエ2 ～失われた伝承と秘密の妖精～」のコラボレーションより、「ライザリン・シュタウト（ライザ）」の着せ替え「夜更かしアルケミスト」姿をフィギュア化したもの。

今回同社公式Xアカウントと9月6日と7日に秋葉原で開催されたイベント「アズレンEXPO -アズールレーン 8th Anniversary-」にて本製品のデコマスが初公開され、キャミソール姿のライザを確認することができる。

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd.

(C) 2017 Yostar, Inc.