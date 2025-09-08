アズレン「ラフィーII うとうとビジーデーver.」フィギュアが9月10日予約開始
【ラフィーII うとうとビジーデーver.】 9月10日 予約受付開始予定
(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved
WINGはフィギュア「ラフィーII うとうとビジーデーver.」の受注を9月10日から開始する。
本製品は「アズールレーン」に登場する「ラフィーII」を立体化したもの。告知画像では透明感のある髪と、細やかに造形された衣装が目に留まる。
／- WING フィギュア公式 (@wing_official) September 7, 2025
📢近日受注開始
＼
「ラフィー、模擬店のお手伝い中…指揮官、
適当に座ってて……空いてるとこならどこでもいい……多分」#アズールレーン「ラフィーⅡ うとうとビジーデーver.」は
9月10日（水）受注開始予定です！
うとうとしながらも一生懸命（？）… pic.twitter.com/RbaaYGL6Iu
