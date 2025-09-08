5秒で時短、あっという間に温まる。忙しいあなたの味方【アイリスオーヤマ】の電子レンジがAmazonに登場中‼
温めすぎず、ムラなく仕上げる。スマートセンサーで快適調理【アイリスオーヤマ】の電子レンジがAmazonに登場!
アイリスオーヤマの電子レンジは、忙しい朝や疲れた夜にうれしい、時短ブースト機能を搭載した電子レンジ。温め開始後5秒以内に時短ボタンを押すことで、自動で温め時間を短縮できる。お弁当づくりやランチタイムにも活躍する。
出力は4段階に切り替え可能で、料理の温めから解凍まで幅広く対応。2種類の自動あたためメニューを搭載しており、庫内の湿度を測定して温め時間を自動調整するため、出力やタイマーの設定は不要。
温度センサーが蒸気を検知し、加熱時間を判断。温めすぎを防ぎ、ちょうど良い仕上がりに。庫内は広々としており、大きめのコンビニ弁当や大皿料理も余裕で温められる。
フラットタイプの庫内は間口が広く、汚れも拭き取りやすいためお手入れも簡単。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、シンプルなデザインがインテリアにも馴染むアイテムだ。
