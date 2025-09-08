ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

温めすぎず、ムラなく仕上げる。スマートセンサーで快適調理【アイリスオーヤマ】の電子レンジがAmazonに登場!

1


アイリスオーヤマの電子レンジは、忙しい朝や疲れた夜にうれしい、時短ブースト機能を搭載した電子レンジ。温め開始後5秒以内に時短ボタンを押すことで、自動で温め時間を短縮できる。お弁当づくりやランチタイムにも活躍する。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


出力は4段階に切り替え可能で、料理の温めから解凍まで幅広く対応。2種類の自動あたためメニューを搭載しており、庫内の湿度を測定して温め時間を自動調整するため、出力やタイマーの設定は不要。

→【アイテム詳細を見る】

3


温度センサーが蒸気を検知し、加熱時間を判断。温めすぎを防ぎ、ちょうど良い仕上がりに。庫内は広々としており、大きめのコンビニ弁当や大皿料理も余裕で温められる。

→【アイテム詳細を見る】

4


フラットタイプの庫内は間口が広く、汚れも拭き取りやすいためお手入れも簡単。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、シンプルなデザインがインテリアにも馴染むアイテムだ。