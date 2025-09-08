ドジャース・大谷翔平（31）が前日までの重苦しい雰囲気を拭い去った。

日本時間8日、敵地ボルティモアでのオリオールズ戦は2本塁打を放って2打数2安打2打点3四球で、全打席で出塁した。相手先発の菅野智之（35）に対し、初回の第1打席はカウント1ボールから外角高めの変化球を捉えて右中間スタンドに叩き込む47号ソロ。2023年のベッツの球団記録と並ぶ今季12本目の先頭打者弾で先制した。

5試合ぶりにバットから快音を響かせた大谷の勢いは止まらない。三回、先頭の第2打席は約153キロの直球を中堅バックスクリーンに運ぶ2打席連続の48号ソロ本塁打。通算23度目、今季4度目1試合2本塁打を放つと、続くベッツにも一発が出て2者連続弾で3-0と突き放した。

前日の試合は山本由伸（27）が九回2死までノーノー（無安打無得点）の快投を披露しながら、代わった救援陣が打ち込まれてサヨナラ負け。山本本人にとってはもちろん、チーム全体が悪夢を味わった。

大谷の2本塁打に投手陣の好投もあって、チームは連敗を5でストップ。試合後のデーブ・ロバーツ監督は「選手たちは落ち込むことなく、前を向いて目の前の試合を勝とうとしていた」と満足そう。これで東海岸での6連戦を終え、9日からは本拠地ドジャースタジアムでロッキーズと3連戦を行う。指揮官は「西海岸に戻ることで、東海岸よりも結果が出せると思う」と話した。

打線を牽引する大谷はこの日の2発で、ナ・リーグトップの49本塁打を放っているフィリーズのシュワーバーと1本差に。チームの地区4連覇と自身の3年連続ホームランキングに向けて「ヒリヒリする」9月が続きそうだ。

大谷はシュワーバーと熾烈な本塁打王争いを繰り広げているが、決して有利とは言えない状況にある。原因は本人の不調ではなく、外部環境に潜む「三倍不利な数字」にあった。では、それはいったい何を意味するのか。大谷の身にいま何が起きているのか。

