阪神に史上最速優勝を許したセ・リーグ5球団は、情けなかった。

2位の巨人以下、すべてが借金生活という異常事態。CS廃止論まで出る中、眼前で藤川監督の胴上げを見ることになった広島の新井貴浩監督（48）は試合前から炎上した。

メンバー表交換の際、藤川監督に声をかけた新井監督の口が「おめでとう」と動いたように見えたようで、SNSやネットのコメント欄では《試合前から「おめでとう」なんかおかしいだろ》《ハナからこの試合の負けを認めているようなもんじゃん》《敗退行為でしょ》《今日藤川胴上げで新井退任が決まるらしい》と批判的な投稿が相次いだのだ。

揃いも揃って阪神にひれ伏した今季を象徴するような炎上騒動だが、5球団監督の敗者の弁は以下の通りだ。

●巨人・阿部監督

「投打のバランスが素晴らしかった。中軸3人を含め、しっかりレギュラーが固定されているのが一番の強み。CSでやり返せるよう頑張りたい」

●DeNA・三浦監督

「総合力があった。打線も固定メンバーで戦って役割を果たしていた。投手力も素晴らしい」

●中日・井上監督

「打撃陣なら中軸、投手陣なら先発の核など、軸がしっかりしていた。そこが一番の強み」

●広島・新井監督

「純粋に強い。投手も野手も軸となる選手がたくさんいて、脂が乗っている。一昨年から、この強さはしばらく続くと思わせていた」

●ヤクルト・高津監督

「非常にバランスの取れたチームだった。本塁打を打つ佐藤輝が目立つが、3番森下、5番大山の存在も大きかった。逃げたくても逃げさせてくれない打線だった」

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイでは阪神藤川監督の「仮面の奥の本性」について緊急連載をスタート。テレビインタビューで笑顔をふりまく姿とは裏腹に、冷静かつシビアにチームを率いた新人監督の素顔に迫る。そこで深堀される阪神優勝の衝撃の裏側とはいったいどのようなものか。

