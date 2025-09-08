読みたい一冊が、すぐ手に届く。スライド式コミックラック【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場中‼
省スペースで、見やすく、取り出しやすく。漫画収納の新定番【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は、本や漫画をすっきり収納できる、シンプルで省スペース設計のコミックラック。どんな部屋にも馴染むデザインで、インテリアの雰囲気を損なわずに収納を整える。
手前の棚は左右に動くスライド式。奥にある本も楽に取り出せる構造で、キャスター付きのため、たくさん収納しても軽い力でスムーズに動かせる。
収納目安は本の厚みによって変動するが、青年コミック（B6判）は奥行が長いため、奥棚または固定棚への収納がおすすめ。
中央棚以外は約3センチメートル間隔で高さ調整が可能な可動棚を採用。収納物に合わせて無駄なくスペースを活用できる。
本が増えた際には、縦に重ねて連結することで収納力を拡張可能。連結ピンで上下を固定し、背面には横揺れ防止パーツを取り付けることで、安定性も確保される。
見やすく、取り出しやすく、増えても対応できる。漫画収納に特化した、機能的なコミックラックだ。
