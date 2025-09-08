LC500特別仕様車『ピナクル』も展示

9月6日、『エアレースエックス2025』最終戦が大阪で開催。これに併せてレクサスと2024年チャンピオンである室屋義秀選手が技術協業しているエアレースチーム『レクサス・パスファインダー・エアレーシング』（以下、LPAR）は、特別展示を行った。

エアレースエックス2025最終戦は大阪でデジタル開催！レクサスの実機と実車も展示

会場には、室屋選手がこの大会で実際に操縦したレース機『ジブコ・エッジ540v3』と、室屋選手との技術交流から着想を得て開発したリアウイングを装着し、より高い空力性能を実現したレクサスLC500の特別仕様車『ピナクル』も展示された。



9月6日、『エアレースエックス2025』最終戦が大阪で開催。特別展示も行われた。 提供：エアレースエックス

今年7月の第2戦で室屋選手は優勝したが、その時に初採用された新形状のウイングレット（主翼両端部分）の単体（試作品）や、ピナクルに採用されたリアウイングなども展示。これらはいずれもドライカーボン製で、ピナクルではクーペ用とコンバーチブル用では形状が異なっている。

ピナクルのリアウイングはダウンフォースを求めるのではなく、直進安定性や操縦安定性を高めるためのもの。それゆえ、コンバーチブルではオープン走行を考慮して形状を変えている。

なお、クーペ、コンバーチブル各50台限定となるピナクルは既に完売。その実車を見られたのも貴重な機会かもしれない。

大阪ビル街の上空をエアレース機が飛び交う？

今回の最終戦は、関西初のAR観戦イベントとして開催された。JR大阪駅前のグラングリーン大阪とグランフロント大阪を舞台に、都市の空が1日限りのサーキットへと変貌した。といっても、実際にレース機が大阪上空でターンを繰り返す3次元ジムカーナを行うわけではない。

エアレースエックスは世界各地に拠点を持つ8名のパイロットが決められたコースを飛行し、レース機に搭載された専用センサーによって計測されたフライトデータを大会のサーバーへ提出する。パイロットが飛行するのは各拠点だから、飛行条件は異なる。



専用アプリ『スタイリー』で、観戦会場でのライブ配信に併せてレース観戦が可能に。 画像提供：STYLY

ちなみに予選、準々決勝、準決勝、決勝のフライトは事前に申告して、90分以内に飛行してデータを提出しなければならない。

そして、送られたデータに天候や気温、気圧、風といった気象条件をかけ合わせて公平にレース結果を算出。これを動画でバーチャル化したリモートレースとしてスマホやPCで観戦できたのが今までの方式だ。

今回はリモートレースの要素に加え、専用アプリ『スタイリー』をスマホなどにダウンロードすることで、観戦会場でライブ配信に併せてレースを観戦することができた。つまり、スマホの画面上では大阪のビル街をレース機が飛び交う光景を体感できたのだ。

今回のバーチャルコースは、グラングリーン大阪とグランフロント大阪や関西・大阪万博会場の上空も合成したスペシャルコース。メイン会場となるグラングリーン大阪の芝生広場だけでなく、関西・大阪万博の大屋根リングなどでも多くの人が空にスマホを向けてエアレースを観戦し、その迫力に酔いしれた。

2026年シーズンはライブレースも開催予定

さて、2025シリーズランキング1位の室屋選手は、予選では2位だったが準々決勝を圧倒的なタイムで勝利。準決勝ではランキング2位のパトリック・デビッドソン選手（南アフリカ）との直接対決となり、大接戦ながら僅差で敗れる。

パトリック選手はその勢いで決勝も勝利し、最終戦優勝と同時にシリーズランキング首位を奪還し、2025シーズンの年間チャンピオンの座に輝いた。



会場ではパトリック・デビッドソン選手と室屋義秀選手もリアルタイム観戦。 篠原政明

今回、グラングリーン大阪の観戦会場には室屋選手とパトリック選手が来場し、レース前にはトークショーも行われ、ふたりで一緒にレースも観戦していた。もちろんお互い結果はわかっていないが、自分たちのレースをリアルタイムで見られるというのも、エアレースエックスならではの醍醐味かもしれない。

レース後、会場では表彰式も行われ、参戦2年目にして年間チャンピオンとなったパトリック選手は「チャンピオンになれたことには、正直いって驚いた。この喜びを、チームはもちろん一緒に来日した家族と分かち合いたい」と嬉しそうに語った。

惜しくも年間チャンピオンの連覇はならなかった室屋選手だが、今回の飛行は気温が高くタイムが出にくい状況だったそう。準々決勝は好タイムが出たものの、準決勝ではタイムが伸びず、わずかながら届かなかった。

ちょっとした技術や集中力の差でのコンマ何秒という違いが勝敗を分ける、エアレースエックスならではのシビアさを感じさせてくれた。

なお、2026シーズンは少なくとも4戦になる予定。また、リアルなライブレースも検討されている。来シーズンに向けて既に動き出した、室屋選手とLPARの活躍に期待したい。