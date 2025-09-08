◇セ・リーグ 阪神2―0広島（2025年9月7日 甲子園）

阪神・中野拓夢内野手（29）が、24年1月に結婚を公表した妻（名前非公表）にスポニチ本紙を通じてメッセージを送った。ここまで全試合出場を続ける虎の鉄人は、食事や心の面で支えてくれる愛妻へ感謝を述べた。

妻へ――。

バランスが取れた日々の食事のおかげで、体調を崩すことなく、一年間戦うことができた。シーズンを通して、体重の変化もあまりなかった。ナイターの後も、僕の帰宅時間に合わせて、温かい食事を作ってくれる。毎回おいしい食事を用意してくれることに、本当に感謝している。

試合はいつもテレビで見てくれていて、6月の頭部死球を受けて救急搬送された際も、すぐに「大丈夫？」とLINEで連絡をくれた。打撃の調子が悪かったときも「その分、守備で貢献しているから」と背中を押してくれた。自分がネガティブになりそうなときでも、ポジティブに答えてくれて、凄く気持ちの切り替えができている。

オフの日は、ゆっくり買い物に行ったり、食事に行ったり、誕生日は一緒にお祝いしたり…。リラックスした時間を過ごせている。 常に野球のことだけを考えさせてくれるし、一番そばで応援してくれる。優勝まで、こうやって無事にプレーできているのも、常に支えてくれるからこそ。まだシーズンは続いていくし、クライマックスシリーズ、そして、日本シリーズもある。感謝を忘れずに、ケガなく、全てが終わるまで家族のために頑張りたい。（中野 拓夢）