ÀîÅçÌÀ¡¢Çº¤á¤ë¸åÇÚ·Ý¿Í¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤¤Í×°ø¤ò¥º¥Ð¥ê¡ª¡¡¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿Å·ÄÅÈÓÂÀÏº¤â¶¦´¶
¡¡óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡×¤Ç¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤ËÎø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®â1·èÄêÀï¡Á¡×¤ÏÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Æ²Á°Æ©¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¡ÊÁêÊý¡¦¡ËÅÆ¤¬¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡ÄºÇ¶á¤Ï¡È²¶¤Ï¤â¤¦¥â¥Æ¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¥À¥á¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÆ¤Ï¡Ö·ëº§´êË¾¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÁê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡Ë¥ä¥Ð¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Æ²Á°¤¬¡È¥â¥Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡È¥â¥Æ¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤À¤±¡£ÈÜ²¼¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¨¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤È¼áÌÀ¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤¤ª¾Ð¤¤Ç½ÎÏ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¤È¤«¡¢¥â¥Æ¤ëÍ×ÁÇ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¿¤é¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï¡Ö¼«¿®¤Ê¤¤¿Í¤¬°ìÈÖ¥â¥Æ¤Ê¤¤¤è¡©¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Í¡×¤È¥º¥Ð¥êÃé¹ð¡£¤³¤³¤ÇÆ²Á°¤Ï¡ÖÈÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«¿®Ëþ¡¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ÀîÅç¤ÎÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢Å·ÄÅ¡¦Å·ÄÅÈÓÂÀÏº¤Ë¼ÁÌä¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÓÂÀÏº¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¤ÇÁ´Á³¥â¥Æ¤º¡¢¤¹¤Í¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¤¹¤Í¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤Ë¤âºÇ°¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°û¤ß²°¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë»þ¤ËÆ±¤¸¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÂÐ1¤Ç¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö2¸®ÌÜ¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¡¢º£¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Î»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤¶¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£ÀîÅç¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÄÌÊó¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïºá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÈÓÂÀÏº¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ñ¤Ç¥¦¥±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´Éô¥¹¥Ù¥Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤Ï¤¸¤±Èô¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ë¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢ÀîÅç¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡¡