EXILE TAKAHIRO、父＆母と3ショットでピース「似てるね」「美男美女や」 家族写真添え誓いつづる「親孝行できるようまだまだ精進します」
EXILE TAKAHIROが8日、自身のインスタグラムを更新。「親孝行できるようまだまだ精進します。いつも気にかけてくれて本当にありがとう。いつまでも健康で笑顔の日々を過ごしてね」とメッセージを記し、父＆母との親子3ショットを公開した。
【写真】「似てるね」「美男美女や」父＆母との親子3ショット披露のEXILE TAKAHIRO
親子時間を楽しんだようで、食事風景や親子でピースサインを決めたほほ笑ましい3ショットをアップ。父親、母親の顔の部分には若かりし頃のものと思われるスタンプが押されており、「#勝手に両親アンチエイジング」とちゃめっ気たっぷりに紹介している。
なお投稿では、赤ちゃんの頃など自身の幼少期の写真も披露。4歳の頃の無邪気な写真もあり、ハッシュタグでは「#この後襟足金髪時代ありました #これぞ黄金時代」と伝えていた。
コメント欄には「わー貴重な家族写真 たまらない」「ご両親とゆっくり出来たんですね！お写真嬉しい」「お母さん、TAKAHIROさんに似てる」「めちゃくちゃお母さん似」「お父さんとお母さんTAKAHIROくん似てるね」「お父さんダンディーだね」「美男美女や」「素敵なご家族ですね」など、さまざまな声が寄せられている。
