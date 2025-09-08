【国際親善試合】メキシコ代表 0−0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）

【映像】鎌田大地の「神パス」

日本代表MFの鎌田大地が、完璧なパスで決定機を演出。ファンの間で話題となっている。

アメリカ遠征中の森保ジャパンは日本時間9月7日、メキシコ代表と対戦。守田英正、田中碧が怪我で招集外になった関係もあり、鎌田は3−5−2−1システムで普段のシャドーではなくボランチの一角に入り、ビルドアップの基点として機能した。

迎えた28分には、パスセンスの高さを見せつける。自陣センターサークル内でDF板倉滉から斜めの鋭いパスを受けた鎌田は、フリーの状態で前を向く。そして、右足で浮き球のスルーパスを前線に供給したのだ。

高めのライン設定だったメキシコ守備陣の裏に落ちたボールには、縦に走り込んでいたMF南野拓実が反応。最終的には敵に詰められてシュートには繋がらなかったが、鎌田のテクニックと視野の広さが活かされたシーンだった。

この神スルーパスには、サッカーファンたちも注目。SNSでは「鎌田のパスうますぎるやろ」「神パスきた」「ボランチ鎌田だとこれあるのいいなー」「鎌田そのパス通せるんか」「この縦パスが鎌田が中盤にいる意味」「世界トップレベルのパス」「鎌田のパスえろかった」「レベチだ」「鎌田のパスセンスどーなってるん」など称賛の声で溢れた。

なお、鎌田は69分までプレーし、試合はスコアレスドローで終了。日本時間9月10日のアメリカ代表との遠征2試合目でも、鎌田には大いに期待したい。

（ABEMA／サッカー日本代表）

