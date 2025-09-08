【20代が選ぶ】一番難しかった「スーパーマリオシリーズ」ランキング！ 2位「New スーパーマリオブラザーズ Wii」、1位は？
ジャンプのタイミング、ギミックの難しさ、強敵とのバトル--。「スーパーマリオシリーズ」は幅広い世代に愛される一方で、プレーヤーを唸らせる絶妙な難易度の作品も多く存在します。そんな“手強いマリオ”に挑み続けた20代が選んだ、「クリアが一番難しかった」と感じたタイトルはどれだったのでしょうか？
All About ニュース編集部は8月19〜25日、全国20代の男女240人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「20代がクリアが一番難しかったと思う『スーパーマリオシリーズ』のソフト」ランキングを紹介します！
回答者からは「コインを全ステージ集めることが何気に大変でした」（20代女性／愛媛県）、「プレイしたのが小学生であったということとDSとは感覚が異なっていたため」（20代男性／愛知県）、「まだネットの情報が不足していて自力で探す必要があったから」（20代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「当時の自分(小学生)には攻略本がないと大変だった」（20代回答しない／愛知県）、「誰かと協力してクリアしたりすることができないので、いまだにクリアできていない」（20代女性／千葉県）、「一見やさしく見えるステージも後半になると難易度が高く、特に隠し要素をすべて集めるのに苦労しました。簡単そうで油断すると失敗する絶妙なバランスが印象的でした」（20代男性／静岡県）といった声がありました。
2位：『New スーパーマリオブラザーズ Wii』（Wii）／18票2位には、Wiiで発売された『New スーパーマリオブラザーズ Wii』がランクイン。4人同時プレイが可能になったことで協力プレイも楽しめる一方、タイミングを合わせる難しさや仲間とぶつかるアクシデントも多発。特に後半ステージの難易度は高く、「誰か1人でもミスすると全員巻き添え」というスリルに、多くのプレーヤーが苦戦を強いられました。
1位：『New スーパーマリオブラザーズ』（ニンテンドーDS）／26票1位に輝いたのは、ニンテンドーDSで発売された『New スーパーマリオブラザーズ』。一見シンプルに見える2Dアクションながらも、ステージごとの仕掛けやボスの配置、隠しルートの探索など、やりごたえ満点の内容が詰まっています。特に後半のワールドや隠し要素を網羅するには、繊細な操作や根気が求められ、「子どもながらに手こずった」という記憶がよみがえる作品です。
※回答者のコメントは原文ママです
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)