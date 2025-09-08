次の焦点は「ポスト石破」に向けた総裁選の顔ぶれへと移ります。先ほど、茂木前幹事長がいち早く出馬の意向を表明しました。自民党本部から中継です。

総裁選を通じて“総裁のリコール”寸前にまで亀裂が入った党内の結束を取り戻せるのか、自民党は正念場を迎えています。

真っ先に名乗りを上げたのは、去年も出馬した茂木前幹事長です。

自民党 茂木敏充 前幹事長

「党や政府で様々な経験をさせていただいた。私の全てをこの国に捧げたい。その役割を私に担わせていただきたい」

また、同じく去年、石破総理と争った小林元経済安全保障担当大臣や林官房長官らも周囲に意欲を示しているということです。

林芳正 官房長官

「前回も一緒に戦った仲間の皆さんもいらっしゃいますので、よく相談をしたい」

軸となるのは、前回の総裁選で石破氏と決選投票で競った高市前経済安全保障担当大臣と、おととい、石破氏に引導を渡すかたちとなった小泉農林水産大臣です。

総裁選の号砲はすでに鳴っていて、この2人を中心に複数の候補者による争いになる見通しです。