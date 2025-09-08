ランコムのリップバーム「アプソリュ」で唇に極上のうるおいを♡

ランコムが誇る最高峰コレクシオン「アプソリュ」より、ラグジュアリーなリップバームが登場♡ランコムローズ¹やローズオイル²、ヒアルロン酸*³を贅沢に配合し、乾燥から守りながら唇にふっくらとしたハリと自然なツヤを与えます。毎日のメイクタイムが特別に感じられる、日常に特別な潤いと自信をもたらす極上のケア体験をぜひ♪

ランコムローズの恵みで唇をケア

アプソリュ リップバームは、ランコムローズ¹をはじめ、希少な成分が唇に深いうるおいを与え、内側からふっくらとしたハリと弾力をもたらします。

ローズオイル²とヒアルロン酸*³の力で乾燥を防ぎ、使い続けるほどに自然なツヤをまとった若々しい印象の唇へ導きます。

¹整肌成分：ハイブリッドローズ花エキス

²整肌成分：ダマスク花油

³保湿成分：加水分解ヒアルロン酸Na

贅沢なテクスチャーで心地よい使用感

瞬間とろけるサーモテクノロジーにより、唇にやさしくフィット。ベルベットミントテクスチャーでひんやり心地よく、モイスチャー＆グロウキープ機能で内側から輝くふっくら唇を実現♡

手に取るたびに五感で感じる極上のラグジュアリー体験が魅力です。

ゴールド輝くパッケージで特別感

アプソリュの象徴であるゴールドを纏ったパッケージは、見た目の美しさだけでなく、手にするたびに心が満たされるデザイン。

高級感あふれる見た目と贅沢な成分で、日常に非日常の至福時間をプラスします。自分へのご褒美にもぴったりです。

ランコム アプソリュリップバームで唇に自信を♡



希少なランコムローズ¹やローズオイル²、ヒアルロン酸*³を配合したアプソリュ リップバームは、乾燥から守り、ふっくらとしたハリと自然なツヤを与えてくれます。

瞬間とろけるテクスチャーとゴールドの洗練デザインで、毎日のケアを贅沢な体験に変えてくれる逸品です♪唇にふれるたび幸せを感じる心地よさも魅力です。