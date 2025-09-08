「てんびん座（天秤座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
整ったら、あなたの勝ち！
アップダウンが激しい1週間です。
いきなりホットに盛り上がったかと思えば、急速冷凍のブリザードが吹きまくり、感情が揺れ動くでしょう。ちゃんとしたいけれど、うまくできない、頑張っているけれど、結果につながらない、みんなはちゃんとしているのに、自分だけ、なんでこんななの？と泣けてくるかも。
でも、ギリギリに追い込まれてから、活路を見つけてしまうのがあなたのすごいところ。ネガティブをポジ転換して、「やっていける」と確信を持てそう。ちゃんとヒントやきっかけをつかむので、自分を信じて！
愛はやせ我慢とカラ元気で。すぐに本物になるから、愛する人に心配をかけないこと。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
