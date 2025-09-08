「おとめ座（乙女座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
短距離、短時間勝負で！
意欲、行動力が高まって、何事にも前向きになれそう。
ただ、この流れ、そう長くは続きません。「イケる」「やれる！」と調子に乗って何でも引き受けてしまうと、最初は輝いていた未来が時間の経過と共に光を失い、単なる重荷になっていくことに。
今週は、しっかりと見極めましょう。すぐに答えが出るもの、終わる話をチョイスして。1つ終わったら、次へ行くイメージで、常に全集中＆完全燃焼で向き合うと成果が上がります。
社交は、人気が高まりそう。誘われたら、短時間でも顔を出して縁つなぎを。
愛は、交渉、話し合いで大前進！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ショートスタイル推奨。
短距離、短時間勝負で！
意欲、行動力が高まって、何事にも前向きになれそう。
ただ、この流れ、そう長くは続きません。「イケる」「やれる！」と調子に乗って何でも引き受けてしまうと、最初は輝いていた未来が時間の経過と共に光を失い、単なる重荷になっていくことに。
今週は、しっかりと見極めましょう。すぐに答えが出るもの、終わる話をチョイスして。1つ終わったら、次へ行くイメージで、常に全集中＆完全燃焼で向き合うと成果が上がります。
社交は、人気が高まりそう。誘われたら、短時間でも顔を出して縁つなぎを。
愛は、交渉、話し合いで大前進！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)