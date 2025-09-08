「ぜってー負けねー」2児の母・浜崎あゆみ、47歳目前に宣言「大切なものをこの世に残して去れないのだ」
歌手の浜崎あゆみさんは9月7日、自身のInstagramを更新。47歳を迎えるにあたり気持ちを吐露しました。
【写真】浜崎あゆみの赤裸々な気持ち
「周りからはどう見えてるか知らないけど、何度諦めてしまいたいと思ったか数え切れない今回の人生。諦めたらどれだけ楽なんだろう、もう終わりにさせてくれよと、そんなあまったれた考えに支配されてばかり居た今回の人生。どうやら来月で47歳になるわたしは、今更かも知れないけどぜってー負けねーと強く思っている。大切なものをこの世に残して去れないのだ、まだまだ」と、おそらく息子2人のことも意識しつつ今後の決意表明をしました。また、写真には子ども用の青と赤色の水筒が2つ写っています。
コメントでは、「私たちはいつもあなたのそばにいます」「あゆちゃん、ずっとずっと大好き」「ayuの言葉に感動です」「あゆちゃんのマインドと背中追っかけてカッコいい40代目指します」「あゆはほんとに凄い人」「変わらず浜崎あゆみでいてくれてありがとう」「子どもの存在って、あゆも私たちも同じなんだなぁってしみじみ」と、温かい声が多数寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「私たちはいつもあなたのそばにいます」「10代の頃はこの世に居ても居なくてもいいような自分の存在意義みたいなのを見つけるのにとにかく必死で」と、書き出した浜崎さん。「20代になったらなったで自分が追いつけない虚像がほぼを占める自分自身だか世間だかに反抗しまくって、30代になったら何もかもにぐったり疲れ果ててしまっていて、40代になろうかという時に人生が一変する出来事を経験して(しかも2回。神様ありがとうございます。)生活の全てが変わって」と、10〜40代を振り返っています。
「1人でも多くの方が夢を叶えられます様に」自身のInstagramでたびたび熱い思いを語っている浜崎さん。7月27日には「a-nationという大きな夢の舞台で、1人でも多くの方が夢を叶えられます様に。そして、それを観て下さったお客様が、夢は叶うものなんだと信じられます様に」と、力強い文章をつづっていました。自分のことだけでなく、ファンの、周りのことも考えられる人柄が浜崎さんの魅力なのでしょう。10月2日に47歳の誕生日を迎えるようですが、今後も精力的に活動する姿を楽しみにしたいですね。
