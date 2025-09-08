「しし座（獅子座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
“ダメ”を見捨てずに。
自分の限界や弱みに気付きそう。
これ以上やっても見込みがなさそうとか、実家が太い人には勝てないとか、薄々分かっていたけれど、やっぱりねという着地をするのです。でも、うまくいかない理由があるからといって、諦めてしまうのって、ちょっとつまらなくないですか？ 配られたカードがショボショボでも、ブラフをかまして、相手を揺さぶって、あなた好みのゲーム展開に持ち込むことは可能なはず。
というか、それをやらずに、生きている意味があるでしょうか？
巻き返しのチャンスを狙い、禁じ手スレスレを仕掛けて。勝てます。
愛も強気で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
