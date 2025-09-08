【今週の運勢】2025年9月第2週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

逆転ムーブ。
“ダメ”を見捨てずに。

自分の限界や弱みに気付きそう。

これ以上やっても見込みがなさそうとか、実家が太い人には勝てないとか、薄々分かっていたけれど、やっぱりねという着地をするのです。でも、うまくいかない理由があるからといって、諦めてしまうのって、ちょっとつまらなくないですか？ 配られたカードがショボショボでも、ブラフをかまして、相手を揺さぶって、あなた好みのゲーム展開に持ち込むことは可能なはず。

というか、それをやらずに、生きている意味があるでしょうか？

巻き返しのチャンスを狙い、禁じ手スレスレを仕掛けて。勝てます。

愛も強気で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)