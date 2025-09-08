「かに座（蟹座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
強い意志でまとめ上げて！
ぬるま湯ムード。
頑張れない、頑張らない人がほとんどで、共感力の高いあなたは、周りに流されてしまいそう。でも、「ま、いっか」で手放してしまうには、あまりにも惜しい運勢です。みんながゆるっとしている中、自分一人だけしゃかりきに動くのは心理的な抵抗があると思いますが、今週はやりましょう。
「私も休みたい。でも、みんなに追いつくために、やってくるね」的にさりげない自分下げで点数稼ぎ的な非難を封じて、実際はガンガン攻めていけばいいのです。今週の努力は実になり、身に付きます。本気を出していきましょう。
デートは週末に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）完成、完了、一区切りへ！
