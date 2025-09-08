小学生が海岸のゴミ拾いや楽器作りを通して、きれいな海と環境について考える取り組みの最終段階となるコンサートが、6日に三重県の鳥羽水族館で行われました。

海が直面する問題を知り、きれいな海を守ることにつなげようと海洋教育の一環で鳥羽ロータリークラブが行っているもので、6月に鳥羽小学校の5年生30名が鳥羽市の坂手島でゴミ拾いを行い、集めたペットボトルやブイなどでオリジナルの楽器を作ってきました。

最終段階となる6日は、5年生とその家族らが鳥羽水族館で「プラゴミ」について学習。

その後、日本センチュリー交響楽団のミニコンサートを楽んでから、楽団のパーカッショニストに指導を受け、集めたゴミで作ったマラカスや太鼓のような、オリジナル楽器でコラボコンサートを行いました。

日本センチュリー交響楽団の廣川祐史さんは「すごく歯切れが良くノリノリな感じで演奏していても楽しかった」と嬉しそうに話していました。

また、参加した児童は「最後合わせた時、すごくきれいな音が聞こえた。これからももっと海のことが知りたいし、この世界中からゴミを少しでも無くしたいと思った」と話していました。