【今週の運勢】2025年9月第2週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

二拠点ライフのススメ。
足場を作りましょう。

運気は、カオス。

複数の案件が時間差で動くため、常に何かに追われているような気分になりそう。

落ち着いてひも解いていけば、一つひとつの仕組みはシンプルです。ただ、回収と依頼、下調べと念押しなど、似て非なる作業が被りやすいため、実際以上に忙しく感じてしまうというわけ。スケジュール表やメモ、やることリストなどを駆使して、ミッションを見える化しましょう。

思考の整理、各種連絡のために、作業スペースをいくつか持つとスムーズです。気分転換にいいお気に入りのサードスペースも見つかりそう。

愛は、家族的なつながりで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)