「ふたご座（双子座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
足場を作りましょう。
運気は、カオス。
複数の案件が時間差で動くため、常に何かに追われているような気分になりそう。
落ち着いてひも解いていけば、一つひとつの仕組みはシンプルです。ただ、回収と依頼、下調べと念押しなど、似て非なる作業が被りやすいため、実際以上に忙しく感じてしまうというわけ。スケジュール表やメモ、やることリストなどを駆使して、ミッションを見える化しましょう。
思考の整理、各種連絡のために、作業スペースをいくつか持つとスムーズです。気分転換にいいお気に入りのサードスペースも見つかりそう。
愛は、家族的なつながりで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）二拠点ライフのススメ。
