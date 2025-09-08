「おうし座（牡牛座）」2025年9月8日〜9月14日の運勢！ 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。
さりげなく売り込む。
割り込まれやすいムード。
本来ならあなたに回ってくる話が、他の誰かに行ってしまうかも。強烈過ぎる自己主張、激しい自薦などに圧倒されてしまうせい。でも、みすみす人に奪われるのは、本意ではないはず。目立たず、騒がず、アピールはしっかりとやっておきましょう。
普段、控えめでもの静かなイメージがある分、「やりたいです」と一言言うだけで、決まりかけた流れをこちらに持ってくることができるはず。
社交は、拝聴モードで。聞かれなければ、自分のことは話さないでもいいと気付いて。
愛は、あなたの好きなことに好きな人を誘ってみて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
