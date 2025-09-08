「スシロー」次回コラボは『原神』？ 4つのシルエットに「オロルンと早柚いますやん！」「激アツ！」とファンが期待
「スシロー」は、9月8日（月）に公式Xを更新。4つのシルエットが映る動画が公開され、「原神コラボ?!」「原神スシローコラボきた！激アツ!!」など反響が寄せられている。
【動画】誰のシルエット？ 『原神』コラボと噂される話題の投稿
■キャラ予想が白熱
この日「スシロー」は、4つのシルエットが次々と浮かび上がる1本の動画を公開。
動画は、大きな耳と尻尾が特徴的なかわいらしい雰囲気のキャラクターや、手元のアクセサリーが印象的なキャラクター、ポニーテールにリボンを飾ったキャラクター、手にトレーを持ったキャラクターの4人の姿が収められている。
SNSでは、特徴的な数々のシルエットがマルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』に登場するキャラクターではないかと予想するファンがあふれており、同投稿には「原神スシローコラボ？」「オロルンと早柚いますやん！」「瑞希ちゃん、オロルンさん、カチーナちゃん、早柚ちゃんかな？」「原神スシローコラボ 寿司食うぞ！」など期待する声が集まった。
ちなみに、2024年に実施された『原神（げんしん）』と「スシロー」のコラボでは、コラボ限定ピック付きのおすしやラーメン、スイーツのほか、コラボ限定カード付きの商品が登場した。昨年に続いてのコラボ開催となるのか続報を待ちたい。
引用：「スシロー」公式X（@akindosushiroco）
